TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera à une discussion informelle avec des représentants de la Chambre de commerce de la région de Toronto.

Date : 10 octobre 2024

Heure : 9 h 30 HE

Plus tard dans la journée, le ministre Wilkinson et la secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Julie Dabrusin, feront une annonce concernant l'énergie propre. Un point de presse suivra.

Date : 10 octobre 2024

Heure : 14 h HE

Tous les journalistes accrédités qui souhaitent participer à l'événement en après-midi sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Un numéro à composer sera fourni aux journalistes lors de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]