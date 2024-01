OTTAWA, ON, le 12 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Sharon Sutherland, directrice exécutive de Mediate BC, feront une annonce de financement visant à soutenir l'accès aux services de justice pour les communautés racialisées en Colombie-Britannique.

Date : Le lundi 15 janvier 2024



Heure : 11 h 00 (HNP)



Lieu : Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society

La Salle Chief Simon Baker

1607 rue Hastings Est

Vancouver, Colombie-Britannique,

V5L 3P7





Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire d'avance par courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et le bureau de presse qu'ils représentent.

Présence virtuelle : Les médias qui souhaitent participer de façon virtuelle recevront un lien au moment de leur inscription.

