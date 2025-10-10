OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, se rendra aux Émirats arabes unis (EAU) les 13 et 14 octobre ainsi qu'au Qatar le 15 octobre dans le cadre des activités du Canada visant l'établissement d'un dialogue avec la région du Golfe dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies émergentes. Le ministre s'appuiera notamment sur ses réunions avec la délégation des EAU, venue à Ottawa en juin 2025.

Le ministre Solomon rencontrera ses homologues dans les deux pays en vue d'attirer des investissements dans l'écosystème canadien de l'IA et de faire valoir l'expertise d'entreprises canadiennes de premier plan dans ce secteur. De plus, le ministre prendra part à une table ronde à grande visibilité lors du salon technologique GITEX Global (anglais) à Dubaï : Le supercycle de l'intelligence artificielle ou l'effet compensateur de l'IA pour les économies mondiales [The Intelligence Super-Cycle: How AI is Offsetting Global Economies]. GITEX Global est le plus grand événement consacré aux technologies et à l'IA au monde.

Date : Du 13 au15 octobre 2025

Lieu : Dubaï et Abu Dhabi, Émirats arabes unis; et Doha, Qatar

