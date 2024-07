EDMONTON, AB, le 25 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et Mike Ellis, vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique et des Services d'urgence de l'Alberta, tiendront un point de presse sur la situation des feux de forêt à Jasper et dans l'ensemble de l'Alberta.

Date: Le jeudi 25 juillet 2024

Heure : 16 h HAR

Lieu : Centre provincial Muriel Stanley Veene. 12360 142 St NW, Edmonton, AB T5L 2H1

Note pour les médias :

Couverture ouverte.

La photographie et la vidéo seront autorisées pendant l'événement.

