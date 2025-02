OTTAWA, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, avec Sherry Romanado, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, remettront des prix à plus de 100 distingués lauréats qui ont fait preuve d'un service exemplaire en gestion des urgences dans l'une des quatre catégories : communautés résilientes, contribution remarquable à la gestion des urgences, jeunes et recherche et sauvetage.

Événement : En personne Date : le mercredi 26 février 2025 Heure : 16 h 30 heure normale de l'Est

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire auprès de Sécurité publique Canada en envoyant un courriel à [email protected] pour connaître le lieu de l'événement.

