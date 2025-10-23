Avis aux médias : Le ministre Robertson prendra la parole lors de la conférence Canada 2020 English

Nouvelles fournies par

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

23 oct, 2025, 10:05 ET

OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, participera à une discussion informelle avec Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada, lors de la conférence Canada sur le thème De l'ambition à l'action : réaliser de grands projets.

Date :

        Jeudi 23 octobre 2025



Heure :

        16 h HAE



Lieu :

        The Westin Ottawa


        11, promenade du Colonel-By


        Ottawa (Ontario)  K1N 9H4 

Pour plus de détails, veuillez consulter News & Ideas - Canada 2020 [en anglais seulement]

Suivez-nous sur XFacebookInstagram et LinkedIn
Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada