OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, participera à une discussion informelle avec Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada, lors de la conférence Canada sur le thème De l'ambition à l'action : réaliser de grands projets.

Date : Jeudi 23 octobre 2025



Heure : 16 h HAE



Lieu : The Westin Ottawa

11, promenade du Colonel-By

Ottawa (Ontario) K1N 9H4

Pour plus de détails, veuillez consulter News & Ideas - Canada 2020 [en anglais seulement]

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]