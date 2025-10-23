Nouvelles fournies parLogement, Infrastructures et Collectivités Canada
23 oct, 2025, 10:05 ET
OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, participera à une discussion informelle avec Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada, lors de la conférence Canada sur le thème De l'ambition à l'action : réaliser de grands projets.
|
Date :
|
Jeudi 23 octobre 2025
|
|
|
Heure :
|
16 h HAE
|
|
|
Lieu :
|
The Westin Ottawa
|
|
11, promenade du Colonel-By
|
|
Ottawa (Ontario) K1N 9H4
Pour plus de détails, veuillez consulter News & Ideas - Canada 2020 [en anglais seulement]
