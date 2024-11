VANCOUVER, BC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra un point de presse à la suite de son allocution devant la Chambre de commerce du Grand Vancouver portant sur le Rapport annuel au Parlement sur les niveaux d'immigration de 2024.

Date : Mercredi 13 novembre 2024 Heure : 9 h (heure du Pacifique)

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en faisant parvenir leur nom, leur titre, leur adresse courriel et le média qu'ils représentent à [email protected] d'ici le mardi 12 novembre à 15 h (heure du Pacifique) . Veuillez indiquer « RSVP pour la mêlée de presse du 13 novembre » dans la ligne d'objet du courriel.

d'ici le . Veuillez indiquer « RSVP pour la mêlée de presse du 13 novembre » dans la ligne d'objet du courriel. Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45, heure du Pacifique.

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Renée LeBlanc Proctor, Press Secretary, Office of the Minister, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, [email protected]; Media Relations : Communications Sector, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 613-952-1650, [email protected]