Le gouvernement du Canada soutient les arts de la scène

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, rencontrera jeudi des acteurs du milieu culturel afin de mieux connaître la réalité et les besoins du secteur des arts de la scène.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 22 janvier 2026

HEURE :

10 h 45

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 21 janvier. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]