TORONTO, le 18 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, accueillera 400 nouveaux citoyens canadiens originaires de 65 pays différents à l'occasion d'une cérémonie de citoyenneté spéciale marquant le 40e anniversaire du Cirque du Soleil. Il s'agira de l'une des plus grandes cérémonies de citoyenneté de ces dernières années et de la plus grande cérémonie organisée au Canada cette année. Le juge de la citoyenneté Rodney Simmons présidera la cérémonie. Les artistes de Cirque du Soleil ECHO se joindront aux nouveaux citoyens pour chanter l'hymne national.

Date : Le vendredi 19 juillet 2024 Heure : 14 h (HE)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias doivent s'inscrire à l'avance en envoyant par courriel leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à [email protected] d'ici le vendredi 19 juillet, à 10 h (HE). Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 19 juillet » dans l'objet du courriel.

d'ici le vendredi 19 juillet, à 10 h (HE). Veuillez indiquer « RSVP pour la cérémonie de citoyenneté du 19 juillet » dans l'objet du courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 13 h 15 (HE).

Les photographies et les vidéos sont autorisées pendant la cérémonie.

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Aissa Diop, Directrice des communications, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]