OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, tiendront une conférence de presse pour souligner les mesures importantes mises en place pour améliorer l'intégrité du système d'immigration du Canada et des investissements pour renforcer la sécurité à la frontière.

Date : Mercredi 15 janvier 2025 Heure : 9 h (HE) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

180, rue Wellington, salle 325

Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45 (HE).

Les membres de la Tribune de la presse parlementaire pourront assister à l'événement.

Les médias accrédités qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent demander un laissez-passer temporaire en contactant [email protected] . L'événement sera également accessible sur Zoom, et la tribune de la presse fournira le lien aux participants.

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Renée LeBlanc Proctor, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]; Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]