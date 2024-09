OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, feront une annonce concernant le renforcement de nos programmes de résidence temporaire et de nos voies d'accès à la migration.

Date : Le mercredi 18 septembre 2024 Heure : 13 h (HE)



Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

