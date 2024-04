WHITEHORSE, YT, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, soulignera un plan de logement dans le cadre du budget de 2024. Le ministre Miller sera accompagné de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Date : Mercredi 24 avril 2024



Heure : 10 h (HNP)



Lieu : Musée MacBride

1124, rue Front

Whitehorse (Yukon) Y1A 1A4





Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à cet événement en faisant parvenir leur nom, leur titre, leur adresse courriel et leur média à [email protected] avant le mardi 23 avril, à midi (HNP). Veuillez inscrire « RSVP pour la conférence de presse du 24 avril » dans l'objet du courriel.

La participation à la partie des questions et réponses de l'événement se fait en personne ou sur Zoom.

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HNP).

SOURCE Citoyenneté et Immigration Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements (médias seulement) : Bahoz Dara Aziz, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]