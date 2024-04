OTTAWA, ON, le 29 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une mêlée de presse pour parler des nouvelles règles régissant les heures de travail hors campus pour les étudiants étrangers.

Date : Le lundi 29 avril 2024



Heure : 13 h (HAE)



Lieu : Foyer de la Chambre des communes du Canada

111, rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HAE).

