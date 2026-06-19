Avis aux médias - Le ministre MacKinnon sera à Kingston pour faire une annonce concernant les transports

KINGSTON, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant les transports.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date

Lundi 22 juin 2026

Heure

9 h (heure avancée de l'Est)

Endroit

Les représentants des médias désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Note à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 22 juin » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement vous seront communiqués une fois que vous serez inscrit.

Consultez le site web de Transports Canada.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]