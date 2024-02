OTTAWA, ON, le 2 févr. 2024 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera des investissements pour aider les transformateurs des produits sous gestion de l'offre à travers le Canada à augmenter leur productivité et leur compétitivité.

Date

5 février 2024

Heure

9 h 30 HNE

Lieu

Lactalis Canada

70, promenade Dickinson

Ingleside (Ontario) K0C 1M0

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour les médias : Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]