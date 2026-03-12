SAINT-ALBAN, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, fera une annonce au nom de l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, concernant les pénuries de main-d'œuvre au Québec.

Date : Le vendredi 13 mars 2026



Heure : 10 h 30 (HE)



Lieu : Saint-Alban, Québec

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en personne seulement en envoyant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à [email protected] d'ici le 12 mars 2026 à 18 h (ET). Veuillez inclure « RSVP à la conférence de presse du 13 mars » dans la ligne Objet.

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 15 (HE).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Bureau de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]