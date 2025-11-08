GATINEAU, QC, le 8 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, annoncera les investissements prévus dans le Budget de 2025 pour faire progresser la politique « Achetez canadien » du gouvernement du Canada, une étape clé pour faire du gouvernement fédéral le meilleur client du Canada.

Un point de presse suivra.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 10 novembre 2025

Heure : 14 h 15

Endroit : Saguenay (Québec)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent à [email protected] au plus tard le 10 novembre, à 12 h.

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 10 novembre » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 14 h.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]