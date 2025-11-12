MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne fera une annonce concernant des projets d'intérêt national qui permettront de raccorder et de transformer l'économie canadienne.

Conférence de presse

Date : Le jeudi 13 novembre 2025 Heure : 15 h 00 (heure de l'Est)

Lieu : Montréal, Québec - L'emplacement de l'événement sera communiqué après l'inscription.

Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 14 h 30 (HE).

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Gabriel Brunet, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, 819-665-6527, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]