OTTAWA, ON, le 29 sept. 2021 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, tiendra un point de presse pour discuter de la rencontre préalable à la COP26 à Milan, en Italie. Le ministre fera le point sur les prochaines étapes en vue de la Conférence et répondra aux questions des représentants des médias.

Activité : Point de presse (conférence téléphonique)



Date : Le vendredi 1er octobre 2021



Heure : 14 h (HAE)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias. Les renseignements de connexion seront fournis au moment de l'inscription. À noter que l'heure peut changer.

Renseignements: Joanna Sivasankaran, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-790-1907, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]

