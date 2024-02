Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant un projet de loi portant sur la modernisation du secteur de la construction

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse qui aura lieu à la suite du dépôt d'un projet de loi portant sur la modernisation du secteur de la construction.

Date : Jeudi 1er février 2024*



Heure : 13 h



Lieu : Assemblée nationale du Québec

Édifice Pamphile-Le May, salle Evelyn-Dumas (1.30)

1035, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* Sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi.

SOURCE Ministère du Travail

