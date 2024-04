WATERLOO, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, tiendra un événement à l'Université de Waterloo pour présenter les investissements prévus dans le budget fédéral pour soutenir les étudiants.

Le ministre sera accompagné de Bryan May, secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, de Valerie Bradford, députée de Kitchener-Sud-Hespeler, et de Bardish Chagger, députée de Waterloo.

Une mêlée de presse aura lieu immédiatement après l'événement.

Date

19 avril 2024

Heure

14 h (HAE)

Lieu

Université de Waterloo

20908 reu Ring

Student Life Centre, salle 2144

Waterloo (Ontario)

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements: Renseignements aux médias : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]