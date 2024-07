OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, fournira une mise à jour sur les exigences des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis en matière d'importation pour tous les chiens entrant aux États-Unis, qui seront en vigueur le 1er août 2024.

Le ministre Holland prononcera une déclaration avant de répondre aux questions des médias.

La participation à la période de questions de cette activité sera en personne ou par l'entremise de Zoom et est seulement permise aux membres accrédités de la tribune de la presse parlementaire canadienne. Les médias qui ne sont pas membres peuvent communiquer avec [email protected] pour un accès temporaire.

Date

Le 17 juillet 2024

Heure

Annonce : 9 h 00 (HE)

Point de presse : 9 h 15 (HE)

Lieu

Théâtre national de la presse

180 rue Wellington

Ottawa (ON) K1A 0K8

Salle 325

Les médias peuvent également s'inscrire pour participer via Zoom :

Veuillez envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir une accréditation et un lien pour participer.

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et votre bureau de presse lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias : Matthew Kronberg, Secrétaire de presse, Bureau de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias: Agence canadienne d'inspection des aliments, [email protected]