TORONTO, le 5 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, fera une annonce au sujet de la Loi concernant l'interopérabilité des technologies de l'information sur la santé et visant à interdire le blocage de données par les fournisseurs de technologies de l'information sur la santé.

Une séance d'information technique virtuelle pour les médias sera organisée avec des représentants du gouvernement du Canada avant la conférence de presse.

Date

6 juin 2024

Heure

Séance d'info. technique: 11 h 30 AM (HE)

Conférence de presse : 14 h 45 (HE)

Lieu

Séance d'information technique virtuelle pour les médias

La séance d'information technique se tiendra sur Zoom et ne servira qu'à fournir des informations générales (pas pour attribution). Seuls les membres accrédités de la Tribune de la presse pourront participer à la séance de questions et réponses de la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse sont priés de contacter [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Une ligne de téléconférence sera aussi disponible pour écouter l'évènement :

Numéro de la ligne sans frais (Canada/États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local :

613-954-9003

Mot de passe pour les participants : 2620676#

Conférence de presse

Women's College Hospital

76, rue Grenville

Toronto (Ontario) M5S 1B2

Centre de conférence, 2e étage

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69222561120

Mot de passe : 174204

Veuillez indiquer votre nom (prénom et nom de famille) et le média auquel vous appartenez au moment de l'événement.

