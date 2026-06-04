MONTRÉAL, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours et participera à une causerie dans le cadre de la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal. Les journalistes sont invités à couvrir les discours. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de point de presse.

Date : Lundi 8 juin 2026

Heure : 8 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]