TORONTO, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le 29 octobre 2025, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours lors de la séance d'ouverture du forum sur l'innovation énergétique, qui se tiendra à Toronto sous la présidence conjointe de l'Agence internationale de l'énergie et du gouvernement du Canada. En outre, le ministre Hodgson participera à une annonce concernant l'élimination du dioxyde de carbone et annoncera du soutien pour un projet dans la filière batterie.

Il fera également un discours liminaire à l'occasion du sommet du Conseil de l'Atlantique sur l'avenir de la sécurité énergétique.

Ces événements auront lieu avant la réunion des ministres du G7 responsables de l'énergie et de l'environnement, qui se tiendra également à Toronto sous la présidence conjointe du ministre Hodgson et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Julie Dabrusin.

Événement : Annonce concernant l'élimination du dioxyde de carbone

Heure : 8 h 30 (HE)

Événement : Discours liminaire lors du forum sur l'innovation énergétique

Heure : 9 h (HE)

Événement : Discours liminaire lors du sommet du Conseil de l'Atlantique sur l'avenir de la sécurité énergétique

Heure : 12 h (HE)

Événement : Annonce concernant un projet dans la filière batterie

Heure : 15 h 30 (HE)

Dans le cas du Sommet du Conseil de l'Atlantique, les journalistes accrédités peuvent s'inscrire ici et sont priés de s'identifier comme tels dans le formulaire d'inscription. L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube du Conseil de l'Atlantique.

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux autres événements sont priés de s'inscrire au plus tard le 28 octobre à 16 h (HE) en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

