NEW YORK, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra une téléconférence avec les médias pour conclure sa participation à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et à la semaine du climat à New York.

Activité : Téléconférence avec les médias

Date : Le jeudi 22 septembre 2022

Heure : 9 h (HAE)

Lieu : Par téléconférence

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir les numéros de la téléconférence.

Remarque : Pour optimiser la qualité du son, les journalistes sont priés d'utiliser des écouteurs ou un casque d'écoute dotés d'un microphone ou, si possible, une ligne terrestre.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]