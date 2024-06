GATINEAU, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra un point de presse afin de parler du plan du Canada pour la nature.

Activité : Point de presse Date : Le jeudi 13 juin 2024 Heure : 11 h (HAE) Lieu : Foyer de la Chambre des communes

Chambre des communes

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias désirant être présents à cet événement en personne sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada afin d'être avisés s'il y a des changements au déroulement et pour obtenir des copies sous embargo de produits liés à ce point de presse.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]