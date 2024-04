TURIN, Italie, le 29 avril 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra un point de presse par téléconférence alors qu'il se trouve à Turin, en Italie, pour promouvoir les politiques climatiques ambitieuses du Canada à l'occasion de la rencontre des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement. Le ministre fera également le point sur les négociations en cours du Comité intergouvernemental de négociation réuni à Ottawa.

Activité : Point de presse Date : Le mardi 30 avril 2024 Heure : 10 h 30 (HAE) / 16 h 30 (heure avancée d'Europe centrale) Lieu : Par téléconférence

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada pour obtenir de plus amples renseignements.

