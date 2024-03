BRIDGEWATER, NS, le 12 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera une annonce concernant un investissement dans le domaine de l'énergie propre au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Programme des activités du jeudi 14 mars 2024 :



Activité : Annonce et point de presse Heure : 10 h 30 (HAA) Lieu : 14, rue South

Bridgewater (Nouvelle-Écosse)

Après l'annonce et le point de presse, le ministre Guilbeault se rendra à Shelburne, en Nouvelle-Écosse, pour participer à une table ronde sur le racisme environnemental. La table ronde sera suivie d'un point de presse.

Activité : Point de presse suivant la table ronde Heure : 15 h (HAA) Lieu : Osprey Arts Centre

107, rue Water

Shelburne (Nouvelle-Écosse)

Les représentants des médias désirant participer à ces activités en personne sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]