Le gouvernement du Canada annonce des mesures prévues dans le budget de 2025 qui visent à bâtir des communautés fortes

LA MALBAIE, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, tiendra une activité à La Malbaie samedi pour présenter des investissements prévus dans le budget fédéral qui visent à bâtir une économie canadienne forte. Il sera accompagné d'élus et d'acteurs des milieux économique et culturel de la région de Charlevoix.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le samedi 8 novembre 2025

HEURE :

10 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le vendredi 7 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

SOURCE Patrimoine canadien

Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]