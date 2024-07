LONDON, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, sera à London, en Ontario, pour annoncer les paiements de la Remise canadienne sur le carbone pour les particuliers et les familles, qui débuteront le lundi 15 juillet, ainsi que la date limite que doivent respecter les petites entreprises pour bénéficier de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises. Il sera accompagné d'Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, en Ontario.

Par la suite, il rendra visite à un grand employeur de la région qui réinvestit dans des activités plus propres et plus écoénergétiques.

Programme des activités

Activité : Tournée médiatique et point de presse Date : Le lundi 15 juillet 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : London (Ontario)

Activité : Tournée médiatique et point de presse Date : Le lundi 15 juillet 2024 Heure : 12 h 30 (HAE) Lieu : Usine de St. Marys Cement

585, rue Water Sud

St. Marys (Ontario)

Le lieu du premier point de presse sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités qui se seront inscrits auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à l'adresse suivante : [email protected].

En outre, afin d'être avisés s'il y a des changements au déroulement, les représentants des médias sont invités à s'inscrire à ces activités en personne en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada, à l'adresse suivante : [email protected].

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communications, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]