WINNIPEG, MB, le 14 janv. 2025 /CNW/ - M. Terry Duguid, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera au nom de M. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, un soutien financier du gouvernement fédéral au développement des compétences entrepreneuriales et de la capacité de commercialisation dans le milieu universitaire.

Le ministre sera accompagné de Mme Renée Cable, ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation du Manitoba, et de Mme Manal Bahubeshi, vice-présidente de la Direction des partenariats en recherche et en technologie au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Les représentantes et représentants des médias seront ensuite invités à participer à la visite d'un laboratoire.

Date : Le mercredi 15 janvier 2025 Heure : Annonce : 10 h (HNC)

Visite du laboratoire : 10 h 40 (HNC) Lieu : Winnipeg (Manitoba)

Participation des médias sur place

Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister au point de presse en personne sont priés de confirmer leur présence à l'équipe des relations avec les médias du CRSNG par courriel à l'adresse [email protected]. Ils doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à la réception.

SOURCE Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Renseignements : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]