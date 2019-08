Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada fera d'importantes annonces concernant l'infrastructure au Nouveau-Brunswick

UTOPIA, NB, le 13 août 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Utopia et à Oromocto afin de faire d'importantes annonces concernant l'infrastructure pour les régions et leurs résidents.

Date : Le mercredi 14 août 2019

De 10 h à 10 h 30 (HAE)

Annonce importante du ministre Champagne concernant l'infrastructure

ACCESSIBLE AUX MÉDIAS

Écloserie Lake Utopia

1209, route 785

Utopia (Nouveau-Brunswick)

De 14 h à 14 h 30 (HAE)

Visite du ministre Champagne sur site du futur Gateway Wetland Nature Trails and Conservation Centre

ACCESSIBLE AUX MÉDIAS

26, promenade Gateway

Oromocto (Nouveau-Brunswick)

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour planifier une entrevue avec le ministre, veuillez communiquer avec : Ann-Clara Vaillancour, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Jeremy Trevors (l'évènement à Utopia), Agent de Communication, Nouveau-Brunswick, 506-453-5912, jeremy.trevors@gnb.ca; Bruce Macfarlane (l'évènement à Oromocto), Directeur des Communications, Société de développement régional, 506-444-4583, Bruce.macfarlane@gnb.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, infc.media.infc@canada.ca

