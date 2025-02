OTTAWA, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (Cybersécurité), prononceront un discours à l'occasion de la réunion du CAN-UK Cyber Dialogue du National Security Executive Network, organisée par le Conseil canadien des affaires.

Le ministre McGuinty et la secrétaire parlementaire O'Connell répondront à des questions des médias après leur réunion.

Événement : En personne Date : Jeudi 6 février 2025 Heure : 14 h 15, heure normale de l'Est Lieu : Centre national des Arts 1, rue Elgin Ottawa (Ontario)

Cette mêlée de presse aura lieu près de la fontaine du Foyer du Théâtre. Des membres du personnel seront présents.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]