OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales (Cybersécurité), tiendront une mêlée de presse.

Événement : En personne Date : Jeudi 6 février 2025 Heure : 12 h, heure normale de l'Est Lieu : Centre national des Arts

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

Remarques à l'intention des médias



La mêlée de presse aura lieu près de la salle Canada . Des membres du personnel seront présents.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]