Avis aux médias - Le ministre Champagne visitera une entreprise locale dirigée par une femme

BAIE-COMEAU, QC, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne, visitera, au nom de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, une entreprise de la Côte-Nord.

Les représentants des médias sont invités à venir découvrir cette entreprise spécialisée dans la transformation du granite qui a obtenu une aide financière dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat.

Date : Le mercredi 3 juillet 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : Granijem inc.

2120, boulevard Laflèche

Baie-Comeau (Québec)

