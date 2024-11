OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra à Palo Alto, en Californie, du 14 au 16 novembre, pour y rencontrer des dirigeants clés du monde des affaires et de la technologie.

Lors de son passage dans la Silicon Valley, le ministre visitera l'unité d'innovation du département de la Défense des États-Unis.

Il participera aussi à la rencontre du groupe nord-américain de la Commission trilatérale.

