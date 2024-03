OTTAWA, ON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra dans les villes italiennes de Vérone et de Trente afin de participer, aux côtés de ses homologues du G7, à la réunion ministérielle sur l'industrie, la technologie et le numérique (anglais).

Date : Du 13 au 15 mars 2024 Lieu : Vérone et Trente, en Italie

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]