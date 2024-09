MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, rencontrera, à Montréal, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe adaptée à l'ère du numérique et commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, pour discuter de sujets d'intérêt commun ainsi que d'enjeux bilatéraux et mondiaux.

De plus, le ministre Champagne et la vice-présidente exécutive Vestager assisteront au dévoilement de l'ordinateur quantique MonarQ et participeront à une discussion informelle sur la sécurité économique, l'intelligence artificielle, la recherche et l'innovation, et les réformes de la politique de la concurrence. La discussion informelle se tiendra durant un déjeuner-causerie organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal. Une période de questions suivra le dévoilement.

Dévoilement de l'ordinateur quantique MonarQ

Date : Le mercredi 25 septembre 2024

Heure : De 9 h 15 à 10 h 15 (heure de l'Est).

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Valérie Harvey à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Discussion informelle au déjeuner-causerie du Conseil des relations internationales de Montréal

Date : Le mercredi 25 septembre 2024

Heure : 12 h 50 (heure de l'Est). Le déjeuner-causerie se tiendra de 11 h 30 à 13 h 45 (heure de l'Est). Le ministre sera disponible après le déjeuner-causerie pour rencontrer les médias.

Lieu : Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de Gustavo Serra à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

