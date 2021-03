OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce de financement afin de souligner les efforts du gouvernement du Canada pour aider à soutenir et à autonomiser les survivants de la traite des personnes. Il sera accompagné de l'honorable Mona Fortier, ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances et d'un représentant de l'organisme Voice Found.

Après l'annonce, le ministre Blair répondra aux questions des médias*.

* La période des questions sera ouverte aux médias en téléconférence seulement (détails ci-dessous). Le visionnement de la conférence de presse sera possible via Zoom (enregistrement requis).

Date

Le jeudi, 1 avril 2021

Heure

10 h (HAE)

