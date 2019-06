Avis aux médias - Le ministre Bains discutera de la réussite au sein d'une économie numérique concurrentielle à l'échelle mondiale

OTTAWA, le 7 juin 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, discutera des moyens à la disposition du Canada pour demeurer concurrentiel et réussir dans l'économie mondiale, lors de la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique international des Amériques. La discussion portera sur les mesures que prend le gouvernement par l'entremise du Plan pour l'innovation et les compétences et de la Charte canadienne du numérique.

Date : Le lundi 10 juin 2019



Heure : 10 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Hôtel Bonaventure Montréal

900, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)

La discussion sera diffusée en direct sur la page Facebook Innovation canadienne.

