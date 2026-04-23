IQALUIT, NU, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ainsi qu'à Son Honneur Solomon Awa, maire d'Iqaluit, pour souligner les plus récentes mesures du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens, y compris la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que la suspension temporaire de la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel partout au pays.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Le vendredi 24 avril 2026

Heure : 14 h 30 (HAE)

Lieu :

Centre communautaire d'alimentation Qajuqturvik

655, croissant Mattaaq

Iqaluit (Nunavut)

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]