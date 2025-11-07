Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree présente les investissements du budget fédéral à Hamilton English
Nouvelles fournies parSécurité publique et Protection civile Canada
07 nov, 2025, 11:09 ET
HAMILTON, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, tiendra une activité à Hamilton pour présenter les investissements dans les infrastructures prévus dans le budget fédéral. Il sera accompagné de Manny Figueiredo, président et directeur général du YMCA d'Hamilton
Un point de presse suivra l'activité.
|
Événement :
|
en personne
|
Date :
|
samedi 8 novembre 2025
|
Heure :
|
9 h 30 (HNE)
|
Lieu :
|
Centre familial YMCA du centre-ville d'Hamilton
|
|
Salle Hamilton
|
|
79, rue James Sud
|
|
Hamilton (Ontario)
Restez branché
Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube
Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]
Partager cet article