HAMILTON, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, tiendra une activité à Hamilton pour présenter les investissements dans les infrastructures prévus dans le budget fédéral. Il sera accompagné de Manny Figueiredo, président et directeur général du YMCA d'Hamilton

Un point de presse suivra l'activité.

Événement : en personne Date : samedi 8 novembre 2025 Heure : 9 h 30 (HNE) Lieu : Centre familial YMCA du centre-ville d'Hamilton

Salle Hamilton

79, rue James Sud

Hamilton (Ontario)

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]