03 nov, 2025

OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.




Édifice de l'Ouest


Colline du Parlement



15 h 40  

Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt du Budget 2025.




Édifice de l'Ouest


Colline du Parlement



16 h 00 

Le premier ministre assistera au dépôt du Budget 2025 à la Chambre des communes.




