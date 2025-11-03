OTTAWA, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



15 h 40 Le premier ministre rencontrera le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, avant le dépôt du Budget 2025.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



16 h 00 Le premier ministre assistera au dépôt du Budget 2025 à la Chambre des communes.





Note à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

