OTTAWA, ON, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Terry Beech, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et député de Burnaby-Nord-Seymour, qui fera une annonce, au nom de l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, visant à prévenir la criminalité liée aux armes à feu et à la violence liée aux gangs dans le district de Vancouver-Nord.

Il sera accompagné par son honneur, Mike Little, maire de Vancouver-Nord.

Après l'annonce, le secrétaire parlementaire Beech et le maire Little répondront aux questions des médias.

Date

Jeudi 19 janvier 2023

Heure

10 h 30 (HNP)

Lieu

Société Parkgate

3625, Cour Banff

Vancouver-Nord (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

