GRAND SUDBURY, ON, le 30 mai 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités ainsi qu'à Marc G. Serré, député de Nickel Belt et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles et à Paul Lefebvre, maire du Grand Sudbury pour l'annonce.

Date : Le 31 mai 2024



Heure : 10h00 HE



Lieu : 87 rue Pearl,

Grand Sudbury, Ontario,

P3B2N5

Logo de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités , [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de l, [email protected]