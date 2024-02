OTTAWA, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce liée au logement à Ottawa.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jenna Sudds députée de Kanata--Carleton, et ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à l'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa - Vanier et à Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Date : Le 12 février 2024 Heure : 11 HNE Lieu : 715 chemin Mikinak Ottawa, Ontario K1K 5B7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

