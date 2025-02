LAVAL, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Annie Koutrakis, députée de Vimy, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour l'annonce.

Date : 3 mars 2025 Heure : 10 h 30 (HE) Lieu : 1314, avenue Léo-Lacombe

Laval (Québec) H7N 3Y6 Remarque : L'annonce aura lieu

sur un chantier de construction,

veuillez porter des chaussures

appropriées.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

