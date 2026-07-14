AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WEST KELOWNA

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WEST KELOWNAEnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
14 juil, 2026, 16:00 ET
WEST KELOWNA, BC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État à l'Approvisionnement de la Défense et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique. et Gord Milsom, maire de West Kelowna, pour une annonce concernant le logement.
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Date :
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July 15, 2026
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Heure :
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10 h 30 (HP)
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Lieu :
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Hôtel de ville de West Kelowna
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3731, autoroute Old Okanagan
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West Kelowna V4T 0G7
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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