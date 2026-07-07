AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVER

AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VANCOUVEREnglish
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
07 juil, 2026, 15:00 ET
VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Laura Spiegel, présidente d'Adanac Housing Co-operative Society, pour une annonce sur le logement.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
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